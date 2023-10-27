انت الان تتابع خبر تقرير يكشف "حصيلة مفجعة" لضحايا القصف في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحة، في 212 صفحة، وعدد أسماء 6747 شخصا مع سنهم وجنسهم ورقم هويتهم، يضاف إليهم 281 ضحية "من مجهولي الهوية". ويغطي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من أكتوبر.

ويوم أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "لا يثق في بيانات السلطات الفلسطينية حول عدد الضحايا في قطاع غزة"، لكنه لا يشك في أن المدنيين يموتون هناك.



هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أي تشكيك من جانب واشنطن في الأرقام التي تعلنها الوزارة حول أعداد الضحايا في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، تصريحات بايدن "غير الإنسانية" التي شكك فيها بعدد القتلى في قطاع غزة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.