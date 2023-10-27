انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة بشأن غزة.. "ممرات إنسانية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار القادة في بيان لهم عقب اجتماع تم بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل، إلى أن "المجلس الأوروبي يُعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة".

ولفت البيان إلى أن المجلس الأوروبي يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".



ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.