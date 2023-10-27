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محمد الفلاح - موعد مباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

موعد مباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي، يقود الدولى المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الانجليزي عندما يستضيف نظيره تولوز الفرنسي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، برصيد 6 نقاط جمعهما من فوزين، فيما يأتي فريق تولوز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

كما يحتل أونيون سانت جيلواز البلجيكي المركز الثالث برصيد نقطة، ويتذيل لاسك لينز النمساوي ترتيب فرق المجموعة بلا نقاط.

ويسعي ليفربول، صاحب الأرض، والجمهور إلي الفوز لتعزيز صدارته للمجموعة، من أجل ضمان المركز الأول مبكرًا والاقتراب من حسم التأهل إلي ربع نهائي المسابقة القارية.





كما سيحاول تولوز، الضيف، تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز وخطف صدارة المجموعة أو التعادل لتأمين المركز الثاني، وإنهاء المنافسة عليه بشكل نهائي.

موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

وتقام ليفربول ضد تولوز، وذلك في ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2023/2024، اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «أنفيلد» معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة ليفربول ضد تولوز الفرنسي في الجولة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، عبر قناة bein sports 1.

تردد قناة beIN sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة - كليري سيربر - يانيس بقراوي.

الهجوم: زكريا أبو خلال - أدو أونايو.

تشكيل ليفربول أمام تولوز

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أندي روبيرتسون -فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جرافينبرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

تشكيل تولوز أمام ليفربول

حراسة المرمى: جاستن لاكومب.

خط الدفاع: فرانك ماجرى - وارن كامانزي - أوليفر زاندن - جابرييل سوازو.

خط الوسط: ميكل ديسلير - نيكلاس شميدت

محمد صلاح يتوهج أوروبيًا

عاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، للمشاركة في بطولة دوري الأبطال الأوروبي بعد غياب دام 6 مواسم. شارك صلاح مع فريقه الريدز في المباراة الافتتاحية للبطولة وحقق الفوز على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، رفع صلاح رصيده التهديفي في البطولات الأوروبية الكبرى مع ليفربول إلى 42 هدفًا، وهو رقم قياسي يعادله فقط تييري هنري مع أرسنال كأكثر لاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الأندية الإنجليزية.

وتعد هذه المشاركة هي المرة الرابعة لصلاح في بطولة دوري الأبطال، حيث سبق له المشاركة مع ثلاثة أندية مختلفة. وخلال مشاركاته السابقة، لعب صلاح 29 مباراة وسجل 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

يعود صلاح بقوة للمنافسة في البطولة الأوروبية، ومشاركته تعزز فرص فريقه للتألق وتحقيق النجاح في المسابقة.