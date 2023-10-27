شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب عقب فوز ليفربول بخماسية أمام تولوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره تولوز الفرنسي، في منافسات الدوري الأوروبي.

ونجح ليفربول من الفوز أمام تولوز، بخماسية مقابل هدف، في منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كلوب: لقد رأينا كم هو صعب في لحظات من المباراة، ولكن كنا نسيطر بشكل كامل في معظم الأوقات، سجلنا أهدافًا جيدة، ولم يتعرض أحد لأذى، ليلة مثالية، كان بإمكاننا إشراك الأطفال.



وتابع: لقد اعتقدنا أن الأولاد بحاجة حقًا إلى ذلك الآن، يمكنني أن أخبرهم بمدى إعجابي بهم، ولكن بعد ذلك من وقت لآخر، عليك إثبات ذلك.



وأضاف: في اللحظات الجيدة، يمكنك منح الأولاد الفرص، لقد استغلوا الأمر جميعًا، كان بن دواك سيحصل على دقائق بالتأكيد الليلة، لدينا الكثير من الأولاد الجيدين ونحن نثق بهم.

وأشار: جرافنبرخ؟ إنه لاعب جيد، أنا سعيد جدًا من أجله لأنه بدأ يستمتع حقًا بكرة القدم مرة أخرى، لمسته الأولى كانت مذهلة، وتسارعه معالكرة، والشيء الجيد هو أنه لديه الكثير من الأشياء لتحسينها.

واختتم: هدف واتارو إندو؟ كان قويًا حقًا، لقد سجل أهدافًا رائعة مع شتوتجارت، لقد لعب مباراة جيدة حقًا، وكسر الخطوط بتمريراته، إنها خطوة تالية رائعة بالنسبة له.