سدايا..نبذة عن الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا

ياسر رشاد - القاهرة - "تطبيق توكلنا".. احتل مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الهوية الجديدة.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فالهدف من الهوية الجديدة هو تسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.

ومن جانبه قال مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت :" هناك أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق "توكلنا"، ولدينا أكثر من 240 خدمة، وجرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من "توكلنا".

فيما استعرض مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة "توكلنا"، صالح المصيباح، نبذة عن التطبيق منها:

مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية.

يقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين.

وتابع أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاء بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.

فيما قال وزير الإعلام سلمان الدوسري، عبر منصة «إكس» تويتر سابقا:"مرحلة جديدة ومميزة ينطلق بها تطبيق توكلنا، تعكس اهتمام ولي العهد رئيس مجلس إدارة سدايا بتسخير التقنيات المتطورة لخدمة الإنسان، متفائلون بنجاح جديد امتدادًا للنجاحات المميزة التي سجلها التطبيق، وأثبتت كفاءته في أحلك الظروف»، مشيراً إلى أن تطبيق «توكلنا» يقدم أكثر من 241 خدمة، بـ7 لغات لأكثر من 31 مليون مستخدم بأكثر من 77 دولة، مضيفا أنه «عمل وطني تشاركي نفخر به".