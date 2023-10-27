بمشاركة الأوقاف والطرق الصوفية.. احتفالات مولد الدسوقي في كفر الشيخ - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، والطرق الصوفية، اليوم الخميس، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية.

تضمن الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الدسوقي ما بعد صلاة المغرب، كلمة للمشيخة العامة للطرق الصوفية ألقاها الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو مجلس النواب ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، وكلمة للأوقاف الدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف في كفر الشيخ.

وعقب صلاة العشاء جرى تنظيم أمسيتين دينتين عبر إذاعة القرآن الكريم تضمنت آيات قرآنية تلاها الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكلمة ألقاها الشيخ حاتم فوزي البري، خطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وابتهالات دينية للشيخ حاتم كامل الناقة.

شملت الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي الأمسية الثانية تضمنت تلاوة قرآنية للشيخ نصر أبو الجلاجل، وكلمة ألقاها الشيخ بشير المحمدي، خطيب مسجد الدسوقي، وتلتها ابتهالات دينية ألقاها الشيخ عثمان هلال.