بالأسماء.. 7 مصابين إثر تصادم سيارتين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي "القاهرة/أسيوط"، في نطاق محافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي "القاهرة-أسيوط"، بالقرب من السحارة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سامح أحمد علي، 42 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، ونادية عبدالحليم حسن، 36 عامًا، سحجات وكدمات، وصفاء عبد الحميد، 39 عامًا، سحجات وجروح بالجسم، ونادي محمد معوض، 55 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد شرف الدين، 23 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأميرة عز الدين محمد، 23 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعلياء إبراهيم عبد الحميد، 23 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة.