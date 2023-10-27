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مصرع طفل صدمته سيارة نصف نقل في المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - نجلاء خالد:
لقى طفل بقرية بوهة شطانوف مركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه اليوم الخميس، إثر اصطدامه بسيارة نصف نقل أمام منزله، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية.
تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوصول الطفل "مروان.م" 7 سنوات، إلى مستشفى أشمون العام جثة هامدة، عقب اصطدامه بسيارة نصف نقل صاحبها مقيم بدائرة مركز الباجور.
وأنهت أسرة الطفل تصاريح الدفن، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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