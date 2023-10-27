كيف تسجل بيانات الشهداء في غزة؟.. تقرير رسمي يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد زكي:



كشف وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير رسمي، عن الآلية المتبعة في تسجيل أسماء وبيانات الشهداء، الذين وصل عددهم إلى 7028 شهيدًا، منهم 2913 طفلًا و4115 من البالغين، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أنه بمجرد وصول الشهداء الى قسم الطوارئ في المستشفيات الحكومية، يتم تسجيل بيانات وصول الشهيد مع رقم الهوية والبيانات الشخصية) بمجرد التعرف عليه (مع وقت الوصول في نظام معلومات المستشفيات المحوسب.

وأضاف البيان أن المستشفى يقوم بتسجيل حالات الاستشهاد، للمصابين الذين يمكثون فترة في المستشفى قبل

استشهادهم.

وأشار التقرير إلى أنه يجري ترحيل بيانات الشهداء من نظام المستشفيات المركزي إلى قاعدة بيانات سجل الشهداء المركزي يوميًا.

وتابع التقرير: تسجل المستشفيات غير الحكومية، بيانات الشهداء فوروصولهم، عبر نماذج خاصة، ومن ثم يتم إرسال تلك النماذج إلى مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في غضون 24 ساعة، ليتسنى إدخالهم على قاعدة بيانات سجل الشهداء

وأكمل التقرير: بعد إتمام عملية الترحيل الموضحة، يقوم مركز المعلومات الصحية يوميًا، بإتمام معالجة البيانات والتأكد من استكمالها، وعدم وجود أي تكرار أو أخطاء، كما يقوم مركز المعلومات بإعداد التقرير الإحصائي اليومي لأعداد الشهداء وتصميم نماذج انفوجراف توضح الوضع العام لملف الشهداء وإرسالها إلى مركز إدارة عمليات الطوارئ الصحية لاعتمادها.