هؤلاء لم ينضموا لـ"سجل الشهداء".. تقرير فلسطيني يحدد 3 فئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد زكي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن قائمة بأسماء الشهداء ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزاة، بداية من الساعة الثالثة عصر يوم 17 أكتوبر.

وحسب التقرير الفلسطيني، بلغ عدد الشهداء 7028 شهيدًا، منهم 3129 سيدة، و3899 رجلًا، و281 لا يزالون مجهولي الهوية.

وأشار التقرير إلى أن العدد الفعلي أكبر من المعلن رسميًا خلال التقرير بمئات الشهداء، موضحًا أنه لا يشمل بعض الفئات التي لم يتسنى بعد إحصاء عددهم.

وأوضح التقرير أن الفئات التي لم تضاف إلى قائمة أسماء الشهداء، تضم المفقودين تحت الأنقاض. والذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات، والذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراءات تسجيلهم.