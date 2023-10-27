شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عمل دور الانعقاد الرابع على طاولة "دفاع النواب" الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضى، خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم، وضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، في إطار الاختصاصات التي أقرتها اللائحة الداخلية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني التي أجريت الأسبوع الماضي قد أسفرت عن فوز النائب أحمد العوضى برئاستها، وكلا من النائبين أحمد يحيى الجحش وإبراهيم المصرى بوكالتها، ومحمد راضى بأمانه السر، وذلك بالتزكية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ويدخل في اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي، حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجى، شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة، الدفاع المدني والدفاع الشعبى، الطوارئ، مكافحة الإرهاب، التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.