بلدية انطلياس في خدمة شركة "الفاليه باركينغ"؟!

في ظلّ التفلّت الحاصل والتقاعس الواضح لدى بعض البلديات أو أغلبها تحت حجّة سوء الأحوال، تلجأ معظمها الى اجراءات غير مفهومة ومجحفة بحق المواطنين، وهذا ما يحصل في انطلياس بحيث تلجأ شرطة البلدية بـ"الإستقواء" على المواطنين بمحاضر الضبط، بسبب مزاعم غير صحيحة عن عرقلة السير بحسب ما ذكر بأحد المحاضر، لمنعهم من ركن سياراتهم على جوانب الطرقات العامة، بينما تتغاضى عن ذلك في حال قام بذلك المسؤولون عن الـ"فاليه بركينغ".

منذ مدّة قرر أحد عناصر الشرطة، عند الساعة العاشرة ليلاً، أن يسطّر محاضر ضبط بالسيارات الموجودة على جانب الطريق قرب مطعم "قرنفل" في المنطقة، لكن المفاجأة كانت بطريقة تعامله مع المواطنين الذين بادروا إلى سؤاله عن السبب في ذلك، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ركن السيارات في هذا المكان.

"الريّس باعتنا بس هو ما بمون... روحي ادفعي المحضر بمحكمة الجديدة"، بهذه العبارات ردّ الشرطي البلدي جوزيف العلم على سؤال مواطنة حول البلدية التي يتبع لها، بعد أن أبلغها أنه من بلدية انطلياس، طالباً منها، بطريقة غير محترمة، الإبتعاد لإكمال مهمته، في حين كان العديد من المواطنين الآخرين يشتكون من هذا سلوك السلبطة والبلطجة، بينما أشار عامل في أحد المطاعم أن السبب هو "تنفيع" شركات "الفاليه بركينغ"... السؤال هنا: "لماذا تسطّر شرطة البلدية محاضر ضبط بالمواطنين بوقت تسمح للفاليه باركينغ بركن السيارات على الطرقات؟.

عندما تزور شارع المطاعم في أنطلياس يستقبلك "الفاليه باركينغ" لأخذ السيارة عندما يمتلئ موقف السيارات فيلجأ الى ركنها على طرفي الطريق ولكن مقابل بدل مادي وكأن السيّارة رُكنت في الموقف، هذا المشهد يتكرّر يومياً وبمعرفة وتواطؤ شرطة البلدية، ويتمتد من انطلياس وصولا الى الشوارع المحيطة وصولاً الى Village.

يروي سامي (اسم مستعار) أنه حضر الى المكان المذكور للسهر استقبله الفاليه باركينغ وأخذ سيارته لركنها وبعد خروجه سدّد ما عليه وانتظر إحضار السيارة فإذا يرى "الفاليه" يتوجه الى جانب الطريق ويحضرها. السؤال "لماذا يُسمح بركن السيارة بطريقة مدفوعة لمؤسسة خاصة في مكان من حق أي شخص أن يستعمله بطريقة مجانيّة ولكن مرفقًا مع محضر ضبط بلدي بسبب تنفيعة وتشبيح"؟.

في هذا السياق علمت "النشرة" أن "شركة خاصة أخذت المطاعم في شارع انطلياس ومؤخراً إمتدت الى شوارع في الضبية تابعة عقارياً". وتسأل المصادر "هل تقوم بلدية انطلياس بتسهيل عمل الشركة عبر تسطير محاضر ضبط بحق اللبنانيين بسبب سمسرات ومنافع خاصة مقابل محاضر الضبط بحجج وتبريرات هي اقل ما يقال فيها أنها مشكوك بأمرها؟ والى من يشكو المواطن من بلطجة وسفاهة التعاطي من بعض المُرتشين؟.

الحقيقة أن ما يحصل اليوم في انطلياس مؤسف، شرطة البلدية وعنترياتها "تستقوي" على الناس الذين لا حول ولا قوّة لهم سوى الوقوف بوجه طغمة أكلها الطمع والجشع والفجور بدون أن يرفّ لها جفن... والسبب منافع خاصة واستغلال مناصب لدى البلدية!.