قطر تتحول طوق نجاة الاسرائليين في مواجهات غزة

انها المعضلة الاكبر التي تواجه حالياً منطقة الشرق الاوسط: اوقعت اسرائيل نفسها في مأزق كبير، وتجندت الولايات المتحدة والغرب لانقاذها بشكل مباشر (وانقاذ المنطقة ككل وانفسهم ايضاً من حرب محتملة قد تطيح بكل المعادلات والشروط والجهود التي بذلت على مدى عقود من الزمن، وتغيير الخريطة الاقليمية والدولية ربما بصورة غير متوقعة)، فيما استنفرت ايران وروسيا (ومن خلفهما الصين) لمعادلة ميزان القوى. في المبدأ، ما حصل في 7 تشرين الاول الحالي، لم يكن سهلاً ولكن استهداف مدنيين لم يساعد "حماس" فيما كانت المسألة اقل تعقيداً لو اكتفت الحركة باستهداف المراكز العسكريّة، ولكان المكسب المعنوي اكبر بكثير.

في المقابل، تعامل الاسرائيليون مع الفلسطينيين (ككل وليس فقط المنتمون الى "حماس") على انهم "وحوش بشريّة"، واظهرت القوات الاسرائيليّة انها هي بالفعل هذا الوحش بعد ان زادت الخسائر البشرية في غزة عن الـ7 آلاف وتخطّى عدد الجرحى ضعف هذا الرقم، ناهيك عن الخسائر المادّية الفادحة والحصار غير الانساني الذي لا يقبله عقل.

وبعد نحو ثلاثة اسابيع على العملية "الحماسيّة"، علقت اسرائيل في عنق الزجاجة، فهي غير قادرة على شن حرب برّية لاسباب عديدة تم ذكرها في اكثر من مناسبة، وهي بالتالي لا تملك قرارها في هذا الشأن، ولا يمكنها التوقف والاكتفاء بما اقترفته ايديها لانها لا تزال تعتبر من الناحية المعنوية والعسكرية... خاسرة. فما هو الحل؟ في خضم هذه المعمعة، ظهرت قطر كـ"الارنب في قبعة الساحر" وقدّمت نفسها كحل منطقي ومقبول من الجميع لفتح الطريق امام بوادر الحلول. لم تعد قضية التطبيع مع السعوديّة هي الاهم، بل بات الدخول القطري على الخطّ مطلب الجميع، فانهالت الاشادات بالجهود القطريّة التي اثمرت افراجاً عن عدد قليل من الاسرى لدى "حماس"، بدءاً من الرئيس الاميركي جو بايدن والزعماء الاوروبيين وصولاً حتى الى المسؤولين الاسرائيليين الذين اعترفوا بأهمية الدور القطري في هذا المجال، اضافة الى الانفتاح الكبير لايران وروسيا والصين وبالطبع "حماس" على القطريين، وبات الحديث اليوم عن وجوب نجاح المساعي القطرية للافراج عن عدد اكبر بكثير من الأسرى.

ويوماً بعد يوم، ترسّخ قطر نفسها كجسر عبور الزامي الى الحل، وقد تكون بالفعل طوق النجاة المنتظر بالنسبة الى الاسرائيليين، لانها الوسيط الوحيد المقبول من الجميع والقادرة على التأثير بحكم علاقاتها المتينة مع كل من واشنطن وطهران وموسكو والقارة العجوز، في مجريات الاحداث. والكلام يدور اليوم عن وساطة قطرية ليس فقط في مسألة الاسرى، انما ايضاً في انهاء هذا الوضع الشاذ، من خلال تقدم اسرائيلي بسيط ومحدود في غزّة يضمن احتفاظها بماء الوجه، ولا يؤدّي بأيّ حال من الاحوال الى اعلان هزيمة حماس ومن يدعمها، اي بمعنى آخر "نصف حرب"، فتنتهي الامور في غضون ايام قليلة. وهذا المسعى يحظى بطبيعة الحال بدعم اميركي واوروبي، ولكن المعضلة تبقى في قدرة قطر بالحصول على موافقة الطرف الآخر وتأكيده على اعتماد التقيّد بعدم فتح جبهات جديدة (اهمها من الجنوب اللبناني)، وعدم زيادة الضغوط على الاميركيين من خلال استهداف نقاط تواجدهم في المنطقة ككل. ووفق هذا السيناريو، فيما لو قدّر له ان يبصر النور، فما ينتظرنا في الفترة المقبلة هو بضعة ايام صعبة عسكرياً على الغزاويين، يليها بداية الانفراج من دون الدخول في ورطة الحرب الشاملة والفوضى غير المحسوبة التي يسعى الجميع الى تجنبها.

ايام قليلة كفيلة بمعرفة ما سيقوله الاسرائيليون: شكرا قطر، ام انتظار قطار حلّ آخر لا احد يعرف موعد وصوله بعد؟.