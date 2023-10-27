حاصرت منزلا.. قوات الاحتلال تقتحم جنين وتنصب قناصة في عدة مباني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز D9)).

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين.ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

وأفادت المصادر، باندلاع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة لمخيم جنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وحاصرت أحد المنازل في محيط مستشفى ابن سينا، وسط مواجهات عنيفة.

وأكد مصادر طبية إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم، نقل على إثرها بسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إحدى المستشفيات بالمدينة.