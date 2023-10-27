قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهتين الشرقية والغربية، وسيرت آلياتها في شوارعها، وتركز الاقتحام في حي رفيديا وفي شارع الحسبة شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز D9)).

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين.ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وحاصرت أحد المنازل في محيط مستشفى ابن سينا، وسط مواجهات عنيفة.

وأكد مصادر طبية إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم، نقل على إثرها بسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إحدى المستشفيات بالمدينة.