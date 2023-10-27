أوستن: وجهنا ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به

اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه "وجهنا ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدهما الحرس الثوري الإيراني و مجموعات مرتبطة به".
وشدد على ان "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد الأميركيين وستدافع عن مصالحها"، مؤكدا انه "وجهنا الضربات بأمر من الرئيس جو بايدن في إطار الدفاع عن النفس".
ولفت اوستن الى ان "الهجمات المدعومة من ايران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"
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