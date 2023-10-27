مصر.. سقوط صاروخ بمدينة طابا وإسرائيل تتحدث عن حادث أمني خارج حدودها

قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر، في وقت مبكر اليوم الجمعة، وذلك عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.



وتابع "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".



من جانبها، بثت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية صورا لانفجار في طابا قرب الحدود مع إسرائيل، بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن صاروخا سقط في طابا أدى لإصابة 5 أشخاص وحدوث تلف بعقار سكني، دون أن تقدم تفاصيل لكنها نقلت عن "مصادر مطلعة" أن سقوط الصاروخ جاء "فى إطار التصعيد الجاري بغزة".



ويشهد قطاع غزة لليوم الحادي والعشرين عدوانا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن غارات جوية دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأصابت 18 ألفا و484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.



وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس عملية طوفان الأقصى التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي وأصابت أكثر من خمسة آلاف فضلا عن أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.



(الجزيرة)



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