"نيويورك تايمز": إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنفذ عملية برية في غزة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن سبعة ضباط كبار وثلاثة مسؤولين، أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لم يقرروا بعد كيف ومتى أو ما إذا كانوا سينفذون عملية برية في قطاع غزة.

واشارت الصحيفة أن "القادة الإسرائيليين، الذين تعهدوا بالانتقام من حماس لم يتفقوا بعد على كيفية القيام بذلك".

وبحسب الصحيفة، فإن هناك جدلا بين القيادة الإسرائيلية حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الغزو على شكل عملية واحدة كبيرة أو على شكل سلسلة من العمليات الأصغر.