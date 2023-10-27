افادت وسائل إعلام مصرية، إن صاروخاً سقط في مدينة طابا المصرية، وأن 6 أشخاص أصيبوا جراء ذلك. ونقل تلفزيون القاهرة الإخبارية أن واقعة سقوط الصاروخ بالمدينة المصرية تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما حدث. من جهته اعلن الجيش الإسرائيلي، إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا. وأضاف: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 6 أشخاص إثر سقوط صاروخ في طابا المصرية والجيش الاسرائيلي اكد علمه بالحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.