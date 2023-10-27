أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين في الضفة الغربية. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القوة الإسرائيلية التي كانت ترافقها جرافتان اقتحمت عدة مباني ومنازل تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، في حي الزهراء بالمدينة، وفي محيط مخيم جنين، مشيرة الى ان "عناصر من القناصة الإسرائيليين اعتلت هذه المباني والمنازل، في الوقت الذي شهدت فيه سماء جنين ومخيمها تحليقاً مكثفا لطائرات إسرائيلية". ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة تضم أكثر من 40 آلية، وسط اشتباكات ومواجهات وصفتها بالعنيفة لدى تنفيذ عملية الاقتحام.

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بعد اقتحام الجيش الاسرائيلي لمدينة جنين بالضفة الغربية فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.