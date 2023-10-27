وزيرة الخزانة الأميركية: نبحث سبلاً جديدة لتقليص تمويل حماس

اكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث عن سبل أخرى لتقليص التمويل المتدفق إلى حركة حماس.

وأضافت يلين، في حوار مع موقع بلومبرغ، أن الإدارة الأميركية اتخذت بالفعل عددا كبيرا من الخطوات لفرض عقوبات على حماس.

وتابعت: "لم نر بعد عواقب عالمية كثيرة لحرب إسرائيل وغزة، وتركيزنا يجب أن ينصب على احتواء الصراع وعدم اتساع رقعته".

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى ضرورة الإسراع في وضع نظام تفتيش لشاحنات المساعدات التي تدخل غزة.