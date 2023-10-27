اكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث عن سبل أخرى لتقليص التمويل المتدفق إلى حركة حماس.
وأضافت يلين، في حوار مع موقع بلومبرغ، أن الإدارة الأميركية اتخذت بالفعل عددا كبيرا من الخطوات لفرض عقوبات على حماس.
وتابعت: "لم نر بعد عواقب عالمية كثيرة لحرب إسرائيل وغزة، وتركيزنا يجب أن ينصب على احتواء الصراع وعدم اتساع رقعته".
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى ضرورة الإسراع في وضع نظام تفتيش لشاحنات المساعدات التي تدخل غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأميركية: نبحث سبلاً جديدة لتقليص تمويل حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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