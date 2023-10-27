استطلاع رأي: الاقتصاد يضع ترامب في صدارة «الولايات المتأرجحة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

قبل نحو عام على موعد توجه الأميركيين لمراكز الاقتراع لاختيار الرئيس الـ 47 للبلاد، تفيد المؤشرات بأن عدم رضا نسبة لا يُستهان بها من الناخبين في الولايات المتحدة، عن الوضع الاقتصادي الحالي، يصب في مصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يوصف بالسياسي الجمهوري الأقرب، لنيل بطاقة الترشح عن حزبه، لخوض السباق نحو البيت الأبيض.

فقد كشف استطلاع حديث للرأي، شمل أكثر من 5 آلاف ناخب مُسجل بالولايات المتأرجحة، عن أن 65% اعتبروا الاقتصاد القضية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، معربين عن رفضهم للسياسات المتبعة حالياً في هذا الشأن، مقابل 14%، أبدوا دعمهم لتلك التوجهات.

وأُجري الاستطلاع في 7 ولايات، هي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، بهامش خطأ لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة.

وخَلُصَ إلى أن ترامب يتقدم على خليفته الديمقراطي جو بايدن في هذه الولايات، بفارق 4 نقاط مئوية على الأقل.

ويُطلق مصطلح «الولايات المتأرجحة»، على تلك الولايات التي لا توجد فيها أغلبية سياسية؛ جمهورية أو ديمقراطية، وهو ما يجعل توجهاتها التصويتية تتغير من انتخابات لأخرى.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير، قال 52% من ناخبي تلك الولايات، إن الاقتصاد الأميركي كان أفضل حالاً في عهد ترامب مقارنة بوضعه الحالي، وهو ما عارضه 26% فقط من أولئك الناخبين.

واعتبر محللون تحدثوا لموقع «إكسيوس» الإخباري الأميركي، أن أهمية نتائج مثل هذه الاستطلاعات، تنبع من كون قيادات الحزب الديمقراطي تعول على الملف الاقتصادي، وما يرونها إنجازات تحققت على صعيد ذلك الملف، لتعزيز فرص بقاء حزبهم في المكتب البيضاوي، لفترة رئاسة ثانية.

ولكن كيفين مونوز، المتحدث باسم حملة الرئيس بايدن الانتخابية، قلل من أهمية هذه النتائج، قائلاً إن الأمور ستتغير في غضون العام الذي لا يزال يفصل الأميركيين عن الاقتراع الرئاسي.

ولا يزال الجدل القانوني يلقي بظلاله على انتخابات 2024 في الولايات المتحدة بشأن إذا ما كانت إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب -في حال حدوثها- ستمنعه من الترشح للانتخابات، فضلاً عما إذا كانت «الإدانة» كافية لاستبعاده من شغل أي منصب حكومي، بما في ذلك منصب الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.