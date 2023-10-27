خروج المصابين الـ 6 في حادث طابا بعد تلقيهم للعلاج



محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، من داخل مستشفى طابا المركزي، خروج الـ 6 مصابين في حادث سقوط صاروخ طابا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار الحالة الطبية .

وقال مصدر سيادي لقناة القاهرة الإخبارية، إن جهات التحقيق تُمارس عملها حاليا في موقع الحادث، وبمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات ستكون متاحة للتعامل معها. مؤكد أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تزعم سقوط الصاروخ بالخطأ في طابا، وأن الصاروخ أٌطلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

وأضافت القاهرة الإخبارية، أن تحقيقات تجري بشأن إذا ما كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.