حدث ليلاً| تطورات أزمة سد النهضة.. ووصول مساعدات جديدة لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بسمة وهبة تعلق على حديثها باللغة العبرية: "الفيديو عمل تأثير في إسرائيل"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إن الإعلام العبري حَرف الرسالة التي ألقتها منذ أيام باللغة العبرية، عن طريق الذكاء الاصطناعي.

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المجموعة العربية بمجلس الأمن: إسرائيل ستنعم بالسلام عندما تحصل عليه فلسطين

قالت المجموعة العربية في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إن على الجميع التوقف عن التصرف بازدواجية في المعايير لتطبيق القانون الدولي.

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الخارجية: مصر لن تقبل استهداف المدنيين العزل من أي طرف

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الصمت والاكتفاء بتوجيه المناشدات الجوفاء يعتبران مشاركة في ما يقترف من جرائم للاحتلال في فلسطين.

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أحمد موسى عن مساعدات غزة: "لولا مصر والسيسي مكنش هيدخل كيلو رز"

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استدامة دخول المساعدات بشكل يومي لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا صعبة منذ العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الـ 18.

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برئاسة سحر نصر.. قافلة بيت الزكاة تصل معبر رفح عبر 18 شاحنة تحمل أدوية ومواد إغاثية

وصلت مساء الثلاثاء إلى معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، لدعم وإغاثة أشقائنا في قطاع غزة.

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ارتفعت 8%.. "جيه إل إل": سعر الغرف الفندقية في القاهرة وصل لـ 95 دولارا

أصدرت شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، "جيه إل إل"، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.

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خبير عسكري: خسائر غير مسبوقة تنتظر الاحتلال الإسرائيلي

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد محمود محيي الدين، إن حزب الله بدأ فى شن هجوم صاروخي قوي على شمال إسرائيل، مبينا أن هذا الهجوم يعد الأعنف والأقوى من جانب حزب الله ضد الاحتلال منذ فترة طويلة.

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يصل لـ 50 ألف جنيه.. تعرف سعر المتر السكني بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة

قالت رانيا رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة 2f information للتسويق العقاري، إن السوق العقاري شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الأخيرة خاصة في مناطق شرق وغرب القاهرة، موضحة بأن هذه الارتفاعات غير منطقية وغير مبررة، مناشدة الدولة بضرورة وجود رقابة لضبط حركة التسعير في السوق وأهمية مراجعة المطورين العقاريين.

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"الري": انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

انتهت مساء الثلاثاء بالقاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

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