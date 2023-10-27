شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": جهود الرئيس السيسي لوقف العدوان على غزة ملموسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن العالم يلمس الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام المستدام من خلال التواصل الدبلوماسي والوساطة، وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، والجهود الأمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن تفاني الرئيس السيسي والتزامه بالقضية الفلسطينية يعكسان الدور الريادي الذي تلعبه مصر في جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال "عدلى" في تصريحات له، إن الرئيس السيسي يضع التواصل الدبلوماسي في صميم استراتيجيته لإنهاء الصراع في غزة، حيث اللقاءات والمحادثات المباشرة مع الأطراف المعنية من أجل توطيد العلاقات وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة بهدف التوصل إلى حلول سلمية وعادلة، خاصة وأن الجهود المصرية قد شهدت في هذا الصدد نجاحات عديدة، حيث تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في العديد من الأزمات السابقة، مما يعكس التزامها القوي بتحقيق السلام في المنطقة.

وأشاد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بتأكيد وإصرار الرئيس السيسي على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا في فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التي ترتكب بحقهم، منبهاً لخطورة مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ونتائج قد لا تتحملها جميع الأطراف في المنطقة.