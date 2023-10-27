شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عادل عامر: رسائل الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام كانت حاسمة ومحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن قمة القاهرة للسلام توجت الجهود المصرية المبذولة لتخفيف الوضع الكارثي التي تعيشه غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن مصر نجحت في جمع الدول العربية والأوروبية الكبرى، للوصول إلى حل حاسم لتهدئة وتيرة العنف الذي يتصاعد يوم بعد يوم في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد الآلاف أمام صمت دولي مثير للدهشة والاستفزاز.

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر بعثت رسائل هامة للمجتمع الدولي، خاصة استنكارها صمت الدول الأوروبية لجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن من أهم هذه الرسائل كانت رفض التهجير القسري والضغوط التي تمارسها سلطة الاحتلال على أهالي غزة من أجل تهجيرهم من منازلهم وتصفية القضية على حساب أطراف آخرى.

وثمن "عامر" رسائل الرئيس السيسي خلال القمة التي كانت حاسمة ومحددة، وتستهدف التصدي لفكرة التوطين وتصفية القضية الفلسطينية والتي نادى أيضا بضرورة استمرار التدفق الإنساني لغزة.