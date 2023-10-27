إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات المشاة والمدرعات والهندسة نفذت توغلا بريا في القطاع وهاجمت أهدافا تابعة لحماس

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة نفذت توغلا بريا في القطاع وهاجمت أهدافا تابعة لحماس"، لافتة الى ان "قوات من الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي عملت لساعات في غزة ومن المتوقع أن تغادر قريبا".

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