أعلنت قوات "الغرب" الروسية، "صد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 225 عسكريا أوكرانيا". واوضح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي، ان "على محور كوبيانسك صدت قوات "الغرب" باستخدام الضربات الجوية والمدفعية في صد ست هجمات أوكرانية في مناطق سيرغييفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا. كما نفذت مقاتلات "سو-34" ضربات على تجمعات أوكرانية في مناطق بيتروبافلوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا. كما أحبطت القوات الروسية ثلاث محاولات أوكرانية بمنطقة أوغليدار وشمال غرب بريوتنوي".

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