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إطلاق صاروخ على طابا واصابة 6.. إعلامي مصري: الرد المصري سيكون قويا ومزلزلا

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الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعليق له على واقعة سقوط صاروخ بمدينة طابا المصرية ، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر سترد بقوة .

حيث كتب يقول : مجددا العدو الإسرائيلي يطلق صاروخا يسقط في مدينة طابا المصريه علي نقطة أسعاف ويصيب ستة مصريين .

وتابع : ثم يخرج علينا مسئول إسرائيلي ليقول : إن الضربة بالخطأ .

وأضاف : هذه هي المره الثالثه التي تدعي فيها إسرائيل أن الضربات كانت بالخطأ .

وأوضح الرد المصري قائلاً : مصدر سيادي مصري قال للقاهرة الإخباريه : إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب .

وعقب : أعرف أن هذا الصاروخ جاء ليرد علي اصطفاف الفرقه الرابعه المدرعه.

ووجه رسالة لرئيس وزراء اسرائيل قائلاً: علي حكومة النتن ياهو أن تدرك أنها تلعب بالنار ، وأن الرد المصري سيكون قويا ومزلزلا .

واختتم : حكمة القرار لاتعني الصمت وحدودنا تنتهك للمره الثالثه ! ، وكله بالخطأ !!!

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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