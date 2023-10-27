إطلاق صاروخ على طابا واصابة 6.. إعلامي مصري: الرد المصري سيكون قويا ومزلزلا

الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعليق له على واقعة سقوط صاروخ بمدينة طابا المصرية ، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر سترد بقوة .

حيث كتب يقول : مجددا العدو الإسرائيلي يطلق صاروخا يسقط في مدينة طابا المصريه علي نقطة أسعاف ويصيب ستة مصريين .

وتابع : ثم يخرج علينا مسئول إسرائيلي ليقول : إن الضربة بالخطأ .

وأضاف : هذه هي المره الثالثه التي تدعي فيها إسرائيل أن الضربات كانت بالخطأ .

وأوضح الرد المصري قائلاً : مصدر سيادي مصري قال للقاهرة الإخباريه : إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب .

وعقب : أعرف أن هذا الصاروخ جاء ليرد علي اصطفاف الفرقه الرابعه المدرعه.

ووجه رسالة لرئيس وزراء اسرائيل قائلاً: علي حكومة النتن ياهو أن تدرك أنها تلعب بالنار ، وأن الرد المصري سيكون قويا ومزلزلا .

واختتم : حكمة القرار لاتعني الصمت وحدودنا تنتهك للمره الثالثه ! ، وكله بالخطأ !!!