انت الان تتابع خبر صحيفة: ليفاندوفسكي يبذل كل ما في وسعه للمشاركة بالكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي على الرغم من أنه غائب عن الملاعب منذ 3 أسابيع، إلا أنه يبذل كل ما في وسعه ليتمكن من اللحاق بالكلاسيكو.

وأضافت الصحفية: "ليفاندوفسكي سيختبر نفسه في مران البارسا الجمعة، واعتمادا على مشاعره سيتم حسم موقفه النهائي من المشاركة، ولا يستبعد أن ينتظر حتى صباح السبت لمعرفة موقفه النهائي".



وكان ليفاندوفسكي قد تعرض لإصابة في كاحل القدم الأيسر يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، خلال مواجهة بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج تشافي لكل لاعب في مواجهة ريال مدريد، في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا.