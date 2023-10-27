شكرا لقرائتكم خبر عن في واقعة غريبة..مانشستر يونايتد يقترب من ضم دي خيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة مسئولي مانشستر يونايتد في التعاقد مع الحارس الإسباني الدولي دي خيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي الشياطين الحمر يرغبون في إستعادة خدمات اللاعب، بعد المستوي المخزي الذي قدمه الحارس الكاميروني أونانا رفقة الفريق.

يأتي ذلك بعدما استغني مسئولي مانشستر يونايتد عن اللاعب مطلع هذا الموسم، ولكن عدم إنضمام دي خيا إلى أي فريق جديد يجعل من الصفقة أمرا سهلا.

وتبقي الأمور متوقفة في الصفقة علي رغبة دي خيا نفسه، والذي سيشترط أن يكون الحارس الأول للفريق حال عودته، حتي في حالة بقاء أونانا.

الأمم الأفريقية السبب الحقيقي

وتعد مشاركة أونانا في كأس الأمم الأفريقية في ظل إستمرار البطولة الأفريقية أمرا خطيرا علي اليونايتد في مركز حراسة المرمي، الأمر الذي يحتم فكرة التعاقد مع حارس مخضرم بتكلفة منخفضة.