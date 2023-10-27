شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تناقش اتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء القادم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أو فرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتى ذلك إلى جانب مناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير البترول المهندس طارق الملا حول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومنها المقدم من النائب أحمد حجازى بشأن عدم الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة سكة بطرة بقرية الماي - مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكذا عدم الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز الطبيعى بقريتى شبرا خلفون وبخاتي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعدم الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز الطبيعي بقريتى منشأة شنوان و شنوفة - مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما تشهد اللجنة يوم الثلاثاء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز شمال الدقهلية منية النصر - الكروب - ميت سليل - الجمالية - منطقة ليسا الجمالية ) بمحافظة الدقهلية.

فى سياق متصل، تنظر اللجنة البرلمانية يوم الأثنين، الطلب المقدم من النائبة هالة أبوالسعد بشأن تحويل مغذيات الجهد المتوسط والجهد العالي الهوائية إلى كابلات أرضية بمدينة فوه 1، 2 بمحافظة كفر الشيخ.