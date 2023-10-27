وزيرا خارجية الإمارات وبلجيكا بحثا بسبل إنهاء العنف بالشرق الأوسط وضمان إيصال المساعدات للمدنيين

التقى وزير الخارجيّة ​الإمارات​يّة ​عبدالله بن زايد آل نهيان​، وزيرة الشّؤون الخارجيّة والأوروبيّة والتّجارة الخارجيّة والمؤسّسات الثّقافيّة الاتحاديّة في ​بلجيكا​ حاجة لحبيب، في أبوظبي، وجرى بحث "تطوّرات الأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​، وسبل إنهاء التّطرّف والتّوتّر و​العنف​ المتصاعد، وحماية أرواح المدنيّين كافّة".

وأوضحت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، "أنّهما بحثا أيضًا بالآليّات اللّازمة لضمان استدامة إيصال المساعدات الإغاثيّة والطّبيّة للمدنيّين، في إطار المساعي المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانيّة لاحتياجاتهم"، مشيرةً إلى أنّ وزيرَي الخارجيّة "تبادلا وجهات النّظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنيّة والإنسانيّة، وأكّدا أهميّة تنسيق الجهود الإقليميّة والدّوليّة المبذولة بهدف حماية المدنيّين كافّة، والدّفع نحو انتهاج مسار التّهدئة وخفض التّصعيد، وتكثيف المساعي المبذولة لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها".

وذكرت الوكالة "أنّهما بحثا كذلك بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، والتّعاون المشترك في مجالات عدّة، ومنها الاقتصاديّة والتّجاريّة والاستثماريّة والطّاقة. وتطرّقا إلى التّعاون المشترك في مجال البيئة والمناخ، في إطار استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغير المناخ "COP28" العام الحالي في إكسبو ​دبي​".

وأكّد بن زايد "حرص دولة الإمارات على تعزيز مسارات التّعاون المشترك مع بلجيكا في المجالات كافّة، بما يحقّق مصالح البلدين المتبادلة، ويدعم أهدافهما التّنمويّة ويعود بالخير على شعبيهما".