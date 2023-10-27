رئيس مجلس النواب الاميركي طالب البيت الأبيض بتقديم تقرير حول الأموال المقدمة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أن الإدارة الأميركية لم تطلع الكونغرس على الهدف النهائي للولايات المتحدة من النزاع في أوكرانيا.

واكد في حديث لقناة "فوكس نيوز" انه "توجد لدينا مخاوف ونتحمل المسؤولية عن إدارة أموال الشعب الأميركي، ونريد أن نعرف ما الهدف في النزاع في أوكرانيا؟ لم يقدم البيت الأبيض أي معلومات لنا بهذا الصدد".

وأكد أنه على الإدارة الاميركية تقديم تقرير حول إنفاقها على المساعدات لكييفـ، لافتا الى انه "علينا أن نتأكد من أن البيت الأبيض ينفق هذه الأموال بشكل مناسب".

وأعلن جونسون أن مسائل تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأوكرانيا يجب بحثها بشكل منفصل.