تظاهرة حاشدة في العاصمة الفنزويلية تأييدا للشعب الفلسطيني

شارك الآلاف من سكان كاراكاس، أمس، في مسيرة تأييد لشعب فلسطين تحت شعار "الشعب الفلسطيني ليس حماس"، على خلفية تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
واشار نائب رئيس حزب فنزويلا الاشتراكي المتحد،ديوسدادو كابيلو، خلال التظاهرة التي بثتها قناة "VTV" الفنزويلية الرسمية، الى ان "أيقظ هذا القصف الجوي على غزة التضامن العالمي مع صراع الشعب الفلسطيني"، لافتا الى اننا "نعلم أنه في وقت ما ستصبح فلسطين حرة، ستعود أراضيها، وسيسود القانون في العالم... نطالب بوقف فوري للعنف".
يشار إلى أن الحكومة الفنزويلية قطعت العلاقات مع إسرائيل في عام 2009 بعد عملية في قطاع غزة أدت إلى مقتل أكثر من 1000 فلسطيني. بعد ثلاثة أشهر، أعلنت كاراكاس اعترافها باستقلال فلسطين وأقامت علاقات رسمية معها.
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