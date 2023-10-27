زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات مشاة، مدرّعات وهندسة تابعة لفرقة 36، وبمرافقة طائرات مسيّرة من دون طيّار ومروحيّات قتاليّة تابعة للجيش، توغّلت خلال آخر أربع وعشرين ساعة في وسط قطاع غزة".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "كجزء من عمليّة التّوغّل، شنّت طائرات ومدفعيّات تابعة للجيش غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في حي الشجاعية وفي أنحاء القطاع"، موضحًا أنّ "في إطار النّشاط، هاجمت القوّات عشرات الأهداف الإرهابيّة، منها منصّات لإطلاق الصواريخ المضادّة للدّروع ومقرّات القيادة العملياتيّة، وكذلك مخرّبين تابعين لـ"حماس". ولفت إلى أنّ "قوّاتنا غادرت المنطقة بعد استكمال المهمّة، من دون وقوع خسائر في صفوفها".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش توغّل بوسط قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة وشن غارات على أهداف لـ"حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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