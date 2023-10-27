أدرعي: الجيش توغّل بوسط قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة وشن غارات على أهداف لـ"حماس"

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّات مشاة، مدرّعات وهندسة تابعة لفرقة 36، وبمرافقة طائرات مسيّرة من دون طيّار ومروحيّات قتاليّة تابعة للجيش، توغّلت خلال آخر أربع وعشرين ساعة في وسط ​قطاع غزة​".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "كجزء من عمليّة التّوغّل، شنّت طائرات ومدفعيّات تابعة للجيش غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في ​حي الشجاعية​ وفي أنحاء القطاع"، موضحًا أنّ "في إطار النّشاط، هاجمت القوّات عشرات الأهداف الإرهابيّة، منها منصّات لإطلاق ​الصواريخ​ المضادّة للدّروع ومقرّات القيادة العملياتيّة، وكذلك مخرّبين تابعين لـ"حماس". ولفت إلى أنّ "قوّاتنا غادرت المنطقة بعد استكمال المهمّة، من دون وقوع خسائر في صفوفها".