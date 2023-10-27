بايدن: نعمل مع شركائنا بالشرق الأوسط لإطلاق سراح الرهائن بينهم أميركيون محتجزون لدى حماس

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع شركائهم في الشرق الأوسط، لضمان إطلاق سراح الرهائن، ومن ضمنهم المواطنون الأمريكيون الذين تحتجزهم "حماس"، مشددا على اننا "لن نتوقف حتى نعيدهم إلى بيوتهم".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن "بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحثا فيها "الجهود المستمرة لتحديد مكان الرهائن وتأمين إطلاق سراحهم".

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن "الجانبين استعرضا المناقشات الجارية لضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن. كما وناقش بايدن الدعم الأميركي الثابت لاستمرار تدفق الدعم الإنساني للسكان المدنيين في غزة، ورحب بالجهود المبذولة لزيادة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة".