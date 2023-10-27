انحسار الكتل الحارة تدريجيا وطقس نهاية الأسبوع صاف مع انخفاض في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وارتفاعها في الداخل.

واوضحت ان الحال العامة، تنحسر الكتل الهوائية الحارة و الجافة تدريجيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بينما يبقى تأثيرها على الجبال وفي الداخل"، مشيرة الى ان "معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة. والسبت صاف اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و ارتفاعها في الداخل. اما الأحد، غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة. والإثنين غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و على الجبال و انخفاضها في الداخل".