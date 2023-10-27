انت الان تتابع خبر الجيش الروسي يصد 6 هجمات أوكرانية في خاركوف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي: "على محور كوبيانسك صدت قوات الغرب باستخدام الضربات الجوية والمدفعية ست هجمات أوكرانية في مناطق سيرغييفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا".

وأشار الى أن "مقاتلات "سو-34 وجهت ضربات على تجمعات أوكرانية في مناطق بيتروبافلوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا، كما أحبطت القوات الروسية ثلاث محاولات أوكرانية بمنطقة أوغليدار وشمال غرب بريوتنوي".



وأضاف أنه "على محور جنوب دونيتسك، تكبدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 100 جندي".