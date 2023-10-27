انت الان تتابع خبر النفط يتجاوز 89 دولارا للبرميل وسط صراع الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.60% إلى 84.54 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.60% إلى 89.34 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، تراجعت عقود "برنت" بنسبة 2.45% إلى 87.93 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.55% ليسجل 83.21 دولار للبرميل.

