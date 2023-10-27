نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: المستوطنون يهددون سكان الضفة الغربية بـ”مصير غزة” ويطالبونهم بالنزوح إلى الأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Israeli forces stand guard at a protest, following the funeral of Palestinian Mohammed Ghoneim, who medics say was killed by Israeli forces, near Bethlehem, in the Israeli-occupied West Bank April 11, 2022. REUTERS/Mussa Qawasma

أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح “صبري صيدم”، أن المستوطنين يهددون سكان الضفة الغربية بمصير قطاع غزة، ويطالبونهم بالنزوح إلى الأردن.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن مخطط الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بات ينفذ على أرض الواقع من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وأوضح أن الفلسطينيين يواجهون خطرا كبير وتهديدا حقيقيا من جانب المستوطنين، مشيرا إلى أن جميع المستوطنين يحملون السلاح اليوم في وجه الفلسطينيين العزل.