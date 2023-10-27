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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: المستوطنون يهددون سكان الضفة الغربية بـ”مصير غزة” ويطالبونهم بالنزوح إلى الأردن والان مع التفاصيل
أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح “صبري صيدم”، أن المستوطنين يهددون سكان الضفة الغربية بمصير قطاع غزة، ويطالبونهم بالنزوح إلى الأردن.
وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن مخطط الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بات ينفذ على أرض الواقع من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وأوضح أن الفلسطينيين يواجهون خطرا كبير وتهديدا حقيقيا من جانب المستوطنين، مشيرا إلى أن جميع المستوطنين يحملون السلاح اليوم في وجه الفلسطينيين العزل.