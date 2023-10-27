الضفة الغربية تشتعل.. الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين وينشر قناصته فوق المباني وتحليق مكثف للمسيرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي اقتحم جنين في الضفة الغربية، ونصب قناصته فوق مباني أحياء عدة، وألقى عددا من القنابل المضيئة.

وبينت أن مدينة جنين ومخيمها شهدت تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي وسط مواجهات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وأفادت بأن الضفة الغربية باتت جبهة مشتعلة خاصة مع اندلاع الحرب على غزة، حيث شهدت مدن الضفة الغربية اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي واعتقلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين.