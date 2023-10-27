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سقوط صاروخ في طابا وإصابة 5 أشخاص.. مصادر مصرية: كل الخيارات متاحة للتعامل بعد تحديد المصدر

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن مصادر مصرية مطلعة أشارت إلى سقوط صاروخ في طابا المصرية؛ ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وقالت مصادر سيادية مطلعة، إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

وأضافت المصادر أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب.

وكان مصدر مطلع قد نفى ما تردد عن إقامة مصر مستشفيات ميدانية قرب الحدود مع غزة، استعدادا لنقل الجرحى الفلسطينيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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