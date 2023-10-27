المتحدث باسم “الأونروا”: الوكالة ستقلص عملياتها في غزة إذا لم يتم إدخال الوقود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الأونروا “عدنان أبو حسنة”، أن الوكالة ستقلص مهامها في قطاع غزة إذا لم يتم إدخال الوقود اللازم لتشغيل الملاجئ والمستشفيات الخاصة بها.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن الأونروا وجهت نداءات استغاثة إلى جميع المنظمات الدولية الفاعلة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود اللازم إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن القطاع يعاني من أزمة وقود حادة بعد أن استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي محطات توليد الكهرباء في القطاع، مؤكدا أن حياة الآلاف من المرضى والجرحى في خطر.