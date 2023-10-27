شكرا لقرائتكم خبر عن هدف برشلونة يقترب من الإنتقال للسيدة العجوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سكاي سبورت البريطانية أن نادي يوفينتوس يسعي بشكل جادي للتعاقد مع الجناح الإنجليزي سانشو خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن يوفينتوس يرغب في الحصول علي خدمات اللاعب علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي فقط، من أجل إنقاذ موسم الفريق الإيطالي.

خاصة أن سانشو يمتلك العديد مع الأزمات داخل اليونايتد في الفترة الحالية ويرغب في الخروج عن الفريق بأي طريقة ممكنة في أسرع وقت أمكن.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان يحظي علي إعجاب برشلونة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفعهم لمراقبة أزمة اللاعب مع اليونايتد تمهيدا للتعاقد معه.

موقف اليونايتد من رحيل اللاعب

هذا ولا يمانع تين هاج إمكانية خروج اللاعب في الفترة القادمة عن الفريق، في ظل توتر العلاقات الحالية، مما يجعل ذلك الحل الأمثل لجميع الأطراف.