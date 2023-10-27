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خصم 25% على إصدارات دار الكتب في معرض أكاديمية ناصر العسكرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض أكاديمية ناصر العسكرية للكتاب.

ويفتتح المعرض يوم الأحد ٢٩ أكتوبر الجاري ويستمر لمدة أسبوع وذلك في مقر الأكاديمية بمنطقة الدقي.

وتشارك الهيئة في المعرض ببعض الإصدارات المهمة من بينها: "قناة السويس.. وثائق الحلم المصري"، "الدور الشعبى في حرب أكتوبر ١٩٧٣ في الصحافة المصرية"، "مصر في قلب المعركة.. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصري"، وكتاب "عاصفة على السويس".

وتقدم الهيئة خصم بنسبة ٢٥% على جميع الإصدارات المشاركة في المعرض.

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