الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق خلال الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 1 نوفمبر المقبل، حيث يشهد يوم الجمعة، شبورة مائية خلال فترة الصباح وتكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد يوم السبت أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويشهد أيضًا وشبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والبوجه البحري.

ويشهد يوم الأحد أمطار متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتكون رعدية أحيانًا على فترات متطقعة.