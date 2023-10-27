شبورة كثيفة.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، حيث تشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأوضحت أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 32 والصغرى 22 والوجه البحري 32 و22 والسواحل الشمالية الغربية 29 و20.

وتشهد السواحل الشمالية الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة درجة حرارة عظمى 30 والصغرة 23 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 و24.