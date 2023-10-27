الجيش الإسرائيلي: رصد تهديد جوي بمنطقة البحر الأحمر بالساعات الأخيرة والموضوع قيد التحقيق

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "في السّاعات الأخيرة، تمّ رصد تهديد جوّي في منطقة البحر الأحمر، حيث تمّ استدعاء طائرات حربيّة للتّعامل معه".
وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الموضوع لا يزال قيد التّحقيق، وبحسب تقديرنا الإصابة الّتي تعرّضت لها مصر ناجمة هذا التّهديد"، مؤكّدًا أنّ "إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، وتعزّز الحماية في المنطقة في مواجهة التّهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام مصريّة، في وقت سابق، بأنّ صاروخًا سقط في مدينة طابا المصريّة، وأنّ 6 أشخاص أُصيبوا جرّاء ذلك.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.
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