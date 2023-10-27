ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "السلطات التركية أوقفت في ولاية إزمير غرب البلاد، 21 شخصًا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحةً أنّ "ذلك جاء في إطار تحقيق فتحته النّيابة العامّة في إزمير، وأصدرت مذكّرة توقيف بحقّ 26 شخصًا يُشتبه بانتمائهم للتّنظيم".
ولفتت إلى أنّ "السّلطات عثرت لدى مداهمتها أماكن تواجد المشتبه بهم، على مسدّسات صيد، سيوف وسكاكين، إلى جانب العديد من المستندات الرّقميّة"، مشيرةً إلى أنّ "الجهود تتواصل لإلقاء القبض على الخمسة الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية أوقفت 21 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" بعملية أمنية في إزمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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