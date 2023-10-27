السلطات التركية أوقفت 21 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" بعملية أمنية في إزمير

ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "​السلطات التركية​ أوقفت في ولاية ​إزمير​ غرب البلاد، 21 شخصًا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحةً أنّ "ذلك جاء في إطار تحقيق فتحته النّيابة العامّة في إزمير، وأصدرت مذكّرة توقيف بحقّ 26 شخصًا يُشتبه بانتمائهم للتّنظيم".

ولفتت إلى أنّ "السّلطات عثرت لدى مداهمتها أماكن تواجد المشتبه بهم، على مسدّسات صيد، سيوف وسكاكين، إلى جانب العديد من المستندات الرّقميّة"، مشيرةً إلى أنّ "الجهود تتواصل لإلقاء القبض على الخمسة الآخرين".